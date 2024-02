Den 1. FC Magdeburg (12.) und seine Anhänger erwartet am Samstag (24.02.) ein großer Fußballabend gegen den FC Schalke 04 (14.), der seit mehr als 23 Jahren erstmals wieder in Magdeburg gastiert. Tabellarisch lässt das Duell zwar keine Partie auf allerhöchstem Zweitliga-Niveau erwarten, aber die Tradition der Klubs und die enorme Fan-Unterstützung werden dafür sorgen, dass es ab 20:30 Uhr ein richtiger Flutlicht-Knaller in der mit 27.000 Zuschauern ausverkauften und mit frischem Rasen ausgestatteten MDCC-Arena wird.