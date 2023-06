Besong war bis 2019 zehn Jahre beim BVB, wechselte dann nach Nürnberg, wo ihn schwere Verletzungen zurückwarfen. Letzten Sommer wurde Besong zum FC Erzgebirge Aue ausgeliehen, machte dort 31 Spiele und erzielte fünf Tore. "Paul hat in Aue eine gute Saison gespielt, nun zieht es ihn in seine Heimat zurück. Sein Weg war leider immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. Wir wünschen ihm alles Gute in Dortmund und viele verletzungsfreie Jahre im Profifußball", erklärte Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg.