In den letzten Zügen dieser turbulenten Drittliga-Saison könnte der FC Erzgebirge Aue mit dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt die Spielzeit eigentlich sportlich entspannt ausklingen lassen. Beim 3:3 am Montagabend (15.05.2023) zeigten die "Veilchen" allerdings, dass sie wenig halten vom Motto "Hoch die Hände – Saisonende". Für die mehr als 7.000 Zuschauer im Erzgebirge gab es sechs Tore und ein munteres Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund.

Mittendrin im fröhlichen Torfestival stand und lief und ackerte Paul-Philipp Besong. Der 22-Jährige machte sein bestes Saisonspiel für die Auer. Mit zwei Toren und einem tollen Hackentrick vor seinem 1:0 war er zudem ganz maßgeblich daran beteiligt, dass Aue den 44. Punkt gesammelt hat. Dabei durfte der Mittelstürmer, der in der Dortmunder Jugend das Kicken erlernt hat, überhaupt erst das vierte Mal bei Aue über 90 Minuten ran. "Ja, insgesamt ist das Jahr nicht so verlaufen wie gewünscht. Ich habe wenig gespielt", blickt Besong am MDR-Mikrofon zurück.