Der FC Erzgebirge Aue hat die Auswärtspleite in Sandhausen vergessen lassen und den VfB Lübeck vor 6.219 Zuschauern auf heimischen Rasen mit 2:0 (1:0) bezwungen. Dabei ließ sich das Team von Trainer Pavel Dotchev auch von mehr als 30 Minuten in Unterzahl – Abwehrspieler Korbinian Burger sah in Hälfte zwei Rot nach einer Notbremse – nicht aufhalten und rückte mit nun 34 Punkten wieder in die obere Tabellenhälfte.