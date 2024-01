Trainier Pavel Dotchev hatte es bereits vor dem Spiel angekündigt und er sollte recht behalten, denn der SV Sandhausen war die zu erwartend schwere Nuss, die es zu knacken galt. Beide Teams waren zu Beginn der Partie darum bemüht, für Sicherheit zu sorgen und nicht früh in Rückstand zu geraten. Aue versuchte die Defensive der Sandhäuser über das Kombinationsspiel auszuhebeln, während der SVS sein Glück im Konterspiel suchte. Die erste halbe Stunde verging ohne größere Highlights.

In der 30. Minute wurde es dann brenzlig im Auer Strafraum: Markus Pink ging auf der rechten Seite ins Dribbling und wurde von Mirnes Pepic leicht am Knöchel getroffen. Schiedsrichter Wolfgang Haslberger zeigte ohne zu zögern auf den Punkt - eine durchaus harte Entscheidung. Alexander Mühling interessierten die anschließenden Diskussionen überhaupt nicht, den fälligen Elfmeter zum 1:0 (31.) verwandelt der Mittelfeldspieler trocken links unten im Eck. Anschließend hatte der SVS noch eine gute Chance durch Luca Zander (34.), die der Auer Schlussmann Martin Männel glänzend mit dem Bein parierte. So blieb es bei der knappen Pausenführung für Sandhausen.