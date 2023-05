Dotchev ging die Aufgabe bei seinem Ex-Verein mit drei Änderungen in der Startelf im Vergleich zum jüngsten Remis gegen Viktoria Köln an. Erik Majetschak, Kilian Jakob und Marvin Stefaniak rückten für den gesundheitlich angeschlagenen Linus Rosenlöcher, Nico Gorzel und Maximilian Thiel ins Team.

Duisburg dominiert die Anfangsphase

Berauscht von der fantastischen Atmosphäre im eigenen Stadion war Duisburg von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und suchte früh die Abschlüsse. Nach drei Minuten brandete bereits Jubel auf, doch Joshua Bitters trockener Abschluss wurde aufgrund einer Abseitsposition zurecht abgepfiffen. Aue fand offensiv nicht ins Spiel und wurde immer wieder von schnellen Duisburger Umschaltsituationen gefordert. Erst nach einer Viertelstunde wurden die Gäste aktiver. Paul-Philipp Besong verpasste eine flache Hereingabe von Jakob aber hauchzart (16.). Auf der Gegenseite hatte Duisburg nach 20 Minuten den Torschrei auf den Lippen, doch Keeper Martin Männel kratzte einen Kopfball von Marvin Senger sensationell von der Linie. Aue-Keeper Martin Männel streckt sich vergeblich und kann den Rückstand durch Benjamin Girth nicht verhindern. Bildrechte: Sven Sonntag/PICTURE POINT

Drei Minuten später war dann aber auch Aues Schlussmann chancenlos: Bitter brachte eine Flanke aus dem rechten Halbfeld in den Sechzehner, wo Benjamin Girth seinen Bewachern entwischt war, um anschließend wuchtig und präzise ins rechte Eck zu köpfen (23.). Auch in der Folge spielte nur ein Team. Duisburg ließ Angriff um Angriff rollen und war stets einen Schritt schneller unterwegs. Aue konnte sich zeitweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien, überstand aber die Drangphase. Kurz vor der Halbzeit konnte Stefaniak immerhin zwei Abschlüsse für die Gäste verbuchen, vergab aber sowohl per Kopf (38.), als auch aus der Distanz deutlich (40.).

Sargnägel durch zwei Duisburger Traumtore

Kurz nach Wiederanpfiff musste sich Männel erneut ordentlich strecken, nachdem Niklas Kölle auf der linken Seite durchgebrochen war und das kurze Eck anvisiert hatte (47.). Duisburg drückte auf den nächsten Treffer und kam durch Bitters artistischen Abschluss wenige Minuten später erneut vielversprechend vor das gegnerische Tor (51.). Aue spielte zwar durchaus gut mit, hatte aber weiter keine zündenden Ideen. Ganz anders die Gastgeber, die mit zwei Traumtoren binnen drei Minuten früh alle Zweifel am Heimsieg beseitigten. Zunächst vollendete Kölle eine etwas zu weit geratene Flanke von Alaa Bakir in bester Ibrahimovic-Manier per Seitfallzieher ins rechte Eck (62.), ehe Kolja Pusch das Leder aus 20 Metern halbrechter Position humorlos in den linken Winkel jagte (65.). Niklas Kölle erzielt das 2:0 für Duisburg und lässt sich anschließend von seinen Kollegen feiern. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Aues Wiederstand war damit endgültig gebrochen. Dotchev wechselte zwar noch einmal komplett durch, die besseren Chancen verbuchten aber weiter die Gastgeber. Der eingewechselte Niclas Stierlin vergab den nächsten Treffer trotz aussichtsreicher Position leichtfertig (78.). Zum allem Überfluss holte sich Dotchev an der Seitenlinie wegen Meckerns seine vierte Gelbe Karte ab und fehlt damit im nächsten Spiel gegen Dortmund II. Ivan Knezevic hatte immerhin noch den Ehrentreffer auf dem Fuß, scheiterte mit seinem wuchtigen Abschluss aber an MSV-Schlussmann Vincent Müller (83.).

Das sagten die Trainer

Pavel Dotchev (Erzgebirge Aue) bei MagentaSport: "Wir haben nicht gut gespielt und nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Duisburg war brutal effizient und hat uns vorgemacht, wie man spielt. Wir haben immer noch einmal Hacke, Pike gespielt. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir wollten heute gewinnen. Aber so wie wir gespielt haben, war es nicht möglich. So war es viel zu einfach für Duisburg. Sie haben verdient gewonnen."

Torsten Ziegner (MSV Duisburg) bei MagentaSport: "Es gibt kaum etwas an dem Spiel auszusetzen. Die Mannschaft hat es geschlossen überragend gemacht. Wir waren in der Offensive mutig und haben etwas ausprobiert. Es war auch ein in der Höhe verdienter Sieg. Die Mannschaft hat sich aufgerafft, wir gehen einen gemeinsamen Weg. Es wächst immer mehr etwas zusammen. Das spürt man auch im Umfeld."