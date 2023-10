Die Dresdner lieferten eine kontrollierte, coole erste Halbzeit ab. In der Abwehr stand man gut, so dass die gefährliche Offensive des Aufsteigers nur aufblitzen konnte. Im eigenen Angriff mussten die Schwarz-Gelben ohne den angeschlagenen Kapitän Stefan Kutschke auskommen. Das machte aber nichts, denn der Ersatz funktionierte sofort: Manuel Schäffler war nach einem Abpraller hellwach und sorgte für die frühe Führung (11.).

Vier Minuten zuvor hatte der Routinier bereits eine Flanke an den Pfosten gespitzelt. Nach der Führung hatte Dresden das Geschehen im Griff. Dennis Borkowski scheiterte nach Steckpass von Niklas Hauptmann an Drittliga-Debütant Johannes Schenk (27.). Einmal musste das Team von Markus Anfang dann aber doch zittern, als Sebastian Mrowca einen Schlenzer von links nur knapp am langen Pfosten vorbei setzte (43.).