In der Kabine hatte Dynamo wieder neuen Mut gefasst. Zimmerschied nutzte einen langen Ball, bei dem die Gäste-Abwehr schlief, sofort aus, um das Leder zum 2:2 ins kurze Eck zu mogeln (47.). Die Elbestädter konnten ihren Sturmlauf noch knapp 20 Minuten aufrechterhalten. Borkowski scheiterte aber frei durch an Golz (50.) und Arslans Schuss aus acht Metern wurde auf der Linie geklärt (58.). Danach mussten beide Teams dem hohen Tempo Tribut zollen, RWE konnte endlich auch mal Ballbesitz generieren und Dresden verlor zunehmend den Faden.

Pech hatte die SGD, als Zimmerschied dann nochmal ins Netz traf, aber um Zentimeter im Abseits stand (69.). Obwohl Essen in der Schlussphase bei Kontern mehr Entlastung schuf, hatte Dynamo dann noch die letzte XXL-Gelegenheit. Paul Will köpfte eine Ecke in der Nachspielzeit an die Unterkante der Latte, der Ball sprang auf den Kreidestrich und raus. Es sollte einfach nicht sein.