Herrmann-Hammer überrascht Uphoff

Dynamo legte einen Traumstart dank Traumtor hin. Freiburg verlor im Spielaufbau an der Mittellinie den Ball, Luca Herrmann reagierte blitzschnell. Der Mittelfeldmann sah, dass Benjamin Uphoff weit vor dem Kasten stand und zog von der Mittellinie ab. Der SCF-Torhüter streckte sich, war mit der Hand dran, lenkte die Kugel aber ins Tor statt daneben (3. Minute). Jubel in Dresden, der nur Sekunden später fast in Schrecken umgeschlagen wäre. Lukas Ambros mit dem Pass auf Hamadi Al Ghaddioui, dessen Abschluss im Strafraum Jakob Lewald gerade so blocken konnte. Bei der folgenden Ecke stand Serge Müller komplett blank, fand mit seinem Kopfball aber nur Stefan Drljaca im Kasten der SGD (6.).

Kutschke glücklos

In der Folge hatte Freiburg mehr vom Spiel, die besseren Chancen hatten aber die Gastgeber. Panagiotis Vlachodimos setzte sich auf der linken Seite stark durch, ließ zwei Gegenspieler stehen und gab flach in die Mitte auf Stefan Kutschke. Doch Uphoff war auf dem Posten und verhinderte das 2:0 (14.). Zehn Minuten später hätte sich Dynamo nicht über einen Strafstoß für Freiburg beschweren dürfen. Nach einem Missverständnis kam Drljaca aus dem Kasten und legte Al Ghaddioui (24.). Statt Elfmeter gab es den Konter, Jakob Lemmer schickte mit einem Traumpass Vlachodimos auf die Reise, der freistehend an Uphoff scheiterte (25.). Auch Kutschke hatte vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten (33. & 42.), doch Freiburg war dran. Kurz vor der Halbzeit hatte Fabian Rüdlin den Ausgleich auf dem Fuß, doch Drljaca hielt. Dynamo offenbarte einige Abstimmungsprobleme in der Defensive gegen den spielstarken SC und war im Abschluss zu ungenau. So ging es mit der knappen Führung in die Kabine.

Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch

Wilder Beginn nach der Pause, Meißner trifft spät

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine zwanzig Sekunden bis zur ersten Chance: Vlachodimos setzte sich auf links durch, scheiterte aber an Uphoff. Im Gegenzug verpassten gleich zwei Freiburger eine Rüdlin-Hereingabe (46.). Die Breisgauer blieben am Drücker, doch wie schon im ersten Durchgang hatte Dynamo die besseren Chancen. Nach einer Ecke kam Lewald komplett blank am Elfmeterpunkt an den Ball, zielte genau, doch Fallmann konnte per Kopf auf der Linie klären (56.). Fünf Minuten später war es Luca Marino, der ein Eigentor von Franci Bouebari haarscharf verhinderte.

Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch

Danach verflachte die Partie zusehends, Dresden spielte nach vorne ungenau, stand hinten dafür deutlich besser. In der 86. Minute machten zwei Einwechselspieler den Deckel auf die Partie. Tom Zimmerschied zog zu einem unwiderstehlichen Dribbling an, ließ zwei Gegenspieler alt aussehen und spitzelte den Ball in die Mitte zu Robin Meißner, der kurz verzögerte und dann sicher zur Entscheidung einschob. Dynamo gewinnt auch das siebte Heimspiel der Saison und erobert die Tabellenspitze zurück.

Bildrechte: IMAGO / Maximilian Koch