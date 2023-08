Drei Neue in der Startelf

Die Englische Woche inklusive den Fahren quer durch Deutschland (erst in Essen, dann in Lübeck) hatte Spuren bei den Auern hinterlassen. Den Kräfteverschleiß versuchte Dotchev mit drei frischen Spielern zu stoppen: Erik Majetschak, Joshua Schwirten und Maximilian Thiel rotierten für Boris Tashchy, Marcel Bär und Marco Schikora in die Startelf.

Schon nach wenigen Sekunden musste Aue die erste knifllige Szene überstehen. Cyrill Elija Akono tauchte nach einem Steckpass frei vor Martin Männel auf, bekam aber nur ein Schüsschen zustande. Wenig später hatte Aue verdammt viel Dusel. Tim Danhof rempelte Akono rustikal um (9.). Schiedsrichter Daniel Bartnitzki (Erfurt) entschied sich - zum Glück für die "Veilchen" - gegen einen frühen Elfmeterpfiff.

Aue verliert den Faden

Kiel zog sich fortan weit zurück, überließ Aue das Feld und den Ball. Die Erzgebirgler spielten ziemlich souverän, ballsicher und längst nicht mehr wie das "Alt-Herrenteam" der Vorsaison. Die beste Chance zur Führung hatte Thiel, der nach einer Schwirten-Eingabe am kurzen Pfosten vorbeischoss. Auch beim Schuss von Sean Seitz fehlte nicht viel, Philipp Klewin, letzte Saison noch im Auer Kasten, lenkte das Leder mit den Fingerspitzen zur Ecke.

Was lange gut aussah, drehte sich nach 25 Minuten in die andere Richtung. Aue verlor den Faden und der Aufsteiger wurde immer stärken. Strippenzieher Tarik Gözüsirin schaltete und waltete in der Zentrale und war an allen gefährlichen VfB-Aktionen beteiligt. Die Erzgebirgler hatten Glück, dass sämtliche Schüsse entweder über das Tor gingen oder in den Armen von Männel landeten.

Stefaniak kontert Lübecks Führung

Dotchev blieb seinem Rotationsprinzip treu und schickte nach der Pause Marvin Stefaniak, Steffen Meuer und Marco Schikora ins Rennen. Das Trio war zunächst mit Defensivaufgaben beschäftigt, weil Lübeck Dampf machte und in der 53. Minute traf. Aue verteidigte schlafmützig und geriet verdientermaßen in den Rückstand. Manuel Farrona Pulido bediente Akono herrlich, Anthony Barylla ging halbherzig zur Sache, der Lübecker drosch den Ball aus spitzem Winkel über Männel ins Tor. Barylla verliert den Zweikampf gegen Akono, der zum 1:0 trifft. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Aue wirkte angezählt, kam aber wie aus dem Nichts zurück. Barylla machte seinen Fehler mit einem Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf des eingewechselten Marcel Bär wieder gut. Der Stürmer wurde von Jannik Löhden leicht berührt, Bartnitzki entschied auf Elfmeter. Stefaniak übernahm Verantwortung und schob cool in die Mitte. Das Schlitzohr wusste offenbar, dass sein Ex-Mitspieler Philipp Klewin nie stehen bleibt. In der letzten Minute hatten Aue Glück, dass Männel gegen den eingewechselten Robin Velasco überragend hielt und die sechsstündige Rückreise damit versüßt. Die Auer Spieler bekommen jetzt zwei Tage frei, kommenden Samstag geht es dann gegen den TSV 1860 München.

Trainerstimmen

Pavel Dotchev (Aue): "Als das 1:0 gefallen ist, dachte ich, dass es schwer wird für uns. Ich wusste, dass wir von den Kräften nicht mehr viel nachlegen können. Ich bin mit den Wechseln Risiko gegangen und so haben wir das 1:1 geschafft. Damit kann ich richtig zufrieden sein. Wir sind diese Woche 2.500 km mit dem Bus gefahren, haben drei Mal gespielt, dafür hat die Mannschaft Respekt verdient."

Lukas Pfeiffer (Lübeck): "Wir haben am Dreier geschnuppert und hatte genügend Chancen zum Sieg. Von daher bin ich etwas enttäuscht. Wenn man aber zurückblickt, muss man sagen, dass wir als erster Absteiger gehandelt wurden, jetzt sind wir ungeschlagen. Wir ordnen das alles richtig ein."