Vor Beginn der Partie vermeldete der HFC den mehrwöchigen Ausfall von Besar Halimi. Er hatte sich gegen Ingolstadt verletzt. Für ihn rückte Aljaz Casar in die Startelf. Außerdem schenkte Trainer Ristic Tim-Justin Dietrich und Marco Wolf von Beginn an das Vertrauen. Dietrich feierte sein Debüt im Profibereich. Andor Bolyki und Marvin Ajani blieben vorerst auf der Bank. Der MSV Duisburg begann mit vier Veränderungen. Für den verletzten Thomas Pledl rückte Kolja Pusch in die Startformation. Neben ihm durften auch Niclas Stierlin, Pascal Köpke und Chinedu Ekene von Beginn an ran.