Julius Kade verlässt die SG Dynamo Dresden und wechselt ab sofort zum Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Das vermeldeten die Sachsen am Donnerstag (10.08.2023). Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt, der Vertrag des Mittelfeldspielers bei der SGD war ursprünglich bis 2024 gültig. In Wiesbaden bekommt es Kade mit seinem Ex-Trainer aus Dresdner Zeiten zu tun. "Markus Kauczinski war bereits in Dresden mein Trainer und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm", wird der Mittelfeldmann auf der Homepage zitiert.