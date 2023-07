Für Gogia endet seine Rückkehr nach Dresden damit enttäuschend. Der Offensivspieler wurde erst im vergangenen Jahr vom FC Zürich verpflichtet und sollte als Stammspieler vorangehen. Am Ende reichte es für den 31-Jährigen allerdings nur für zwölf Einsätze. In der Rückrunde stand er kaum noch auf dem Platz. Auch Kade war als Hoffnungsträger vor zwei Jahren von Union Berlin verpflichtet worden, nachdem er zuvor als Leihspieler überzeugen konnte. In der abgelaufenen Spielzeit verlor der Mittelfeldspieler aber seinen Stammplatz und stand in der Rückrunde nur noch in sechs Mal im Kader. Sein Vertrag lief wie der von Gogia noch bis 2024.

Akaki Gogia bei einem seiner wenigen Einsätze für Dynamo Dresden. Ein Treffer gelang ihm in der abgelaufenen Saison nicht. Bildrechte: IMAGO/Eibner