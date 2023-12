"Wir waren uns intern einig, dass wir keine Krise haben – und das haben wir auch nicht an uns rangelassen", unterstrich Kutschke. Nicht zuletzt finalisierte die Dynamo-Mannschaft dadurch ihre Fabelleistung des Kalenderjahres 2023 auf 89 angehäufte Drittliga-Punkte in 41 Partien. Dieses statistische Ausrufezeichen ist den aufstiegswilligen Dresdnern bekanntermaßen noch längst nicht genug. "Wir haben wirklich ein gutes Jahr gehabt – aber wir sind gerade erst bei der Hälfte", gab Stefan Kutschke nüchtern zu bedenken.

Zwölf Tage Pause stehen den Schwarz-Gelben nun bevor. "Jetzt können wir mal durchatmen – das brauchen die Jungs und haben sich auch verdient", sagte Anfang. Am 2. Januar steht der Trainingsauftakt an, ehe es tags darauf für eine gute Woche ins Trainingslager nach Belek an der türkischen Riviera geht. Womöglich schlägt dann – zumindest kurzfristig – sogar Oliver Batista Meier wieder in Elbflorenz auf. "Wir wissen, dass er ein guter Fußballer ist. Und ich habe immer gern gute Fußballer in meinen Reihen", hielt sich Markus Anfang auf MDR-Nachfrage am Mittwochabend bedeckt.