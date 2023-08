Die SG Dynamo Dresden hat am Mittwoch Lars Bünning verpflichtet. Der 25-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt für den 1. FC Kaiserslautern und unterschrieb bei der Sportgemeinschaft einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

84 Spiele in der 3. Liga

"Lars Bünning verfügt über ein sehr rundes Profil als Spieler und zeichnet sich vor allem durch einen starken Spielaufbau, seine Schnelligkeit und gutes Verteidigen aus. Wir sind sehr froh, mit ihm nun planmäßig die noch offene Position in der Innenverteidigung besetzen zu können", freut sich Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Bünning selbst hat mit seinen 25 Jahren bereits einiges an Erfahrung in der 3. Liga gesammelt. Insgesamt bei 84 Partien stand der Verteidiger auf dem Platz, vor allem für den SV Meppen, aber auch Werder Bremen II. Bei seiner letzten Station in der 2. Bundesliga vermochte er sich jedoch nicht durchzusetzen, kam sammelte lediglich vier Einsätze und ein Spiel im DFB-Pokal für die "Roten Teufel".