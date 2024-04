Der Verein betonte in der schriftlichen Mitteilung, dass "es in unseren Farben keinen Millimeter Platz und Akzeptanz für Hass, Hetze und Gewalt gibt". Die Sicherheit von Spielern, Trainern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein habe höchste Priorität. Man bitte alle Dynamo-Fans, die in dieser Woche gerne eine Trainingseinheit der Drittligaprofis der SGD besucht hätten, um Verständnis. Ob und inwiefern in der kommenden Woche öffentliche Trainingseinheiten in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie stattfinden können, will der sächsische Traditionsverein zu Beginn der nächsten Kalenderwoche kommunizieren.