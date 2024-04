"Alle Mitarbeiter, egal ob Spieler, Trainer oder in der Geschäftsstelle, genießen unsere volle Unterstützung", wird David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation, zitiert. "Wir als Sportgemeinschaft sind für Kritik jederzeit offen. Dabei gilt es allerdings, gewisse Grenzen einzuhalten. Diese wurden im Fall von Stefan Kutschke deutlich überschritten." Fischer verurteilte die Drohungen "aufs Schärfste" und kündigte eine Reaktion "in aller Härte" an. Ein solches Vorgehen stehe im klaren Gegensatz zu der im Leitbild verankerten "Urkraft der Sportgemeinschaft", heißt es in der Mitteilung weiter.