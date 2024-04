Dort will Dynamo im besten Falle auch am Ende der Saison stehen. Sieben Spieltage bleiben noch, um die Rückkehr in die 2. Bundesliga zu finalisieren. Was es dafür braucht? "Eine Phase, um in Schwung zu kommen", betonte Herrmann. So wie in der Hinrunde müsse man in einen "positiven Flow reinkommen. Aber dafür braucht es die Basics" – und eine bessere Chancenverwertung. Die wurde Dresden in Münster schließlich einmal mehr zum Verhängnis – trotz 19 abgegebener Torschüsse.