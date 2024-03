Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen hat Dynamo Dresden auf die sportliche Talfahrt reagiert. Nach MDR-Informationen wurde Sportchef Ralf Becker am Dienstag (05.03.) von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor hatten "Kicker" und "Bild"-Zeitung über die Freistellung berichtet. Der Verein bestätigte die Trennung am Dienstagabend.

Fakt ist, dass es sportlich zuletzt nicht lief und Dynamos Aufstiegschancen erheblich gesunken sind. Das große Ziel "Aufstieg in die 2. Bundesliga" sieht man offenbar in Gefahr. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang, der nun noch zwei Heimspiele "auf Bewährung" bekommen soll, befand sich Ende des vergangenen Jahres noch klar auf Kurs. Da hatten die Sachsen satte zehn Punkte Vorsprung auf den Dritten Ulm.

Im Jahr 2024 pulverisierte Ulm diesen Rückstand und hat als neuer Zweiter nun einen Zähler Vorsprung auf den Dritten Dynamo. Dresden ist in der Rückrundentabelle nur Vierzehnter, gewann lediglich zwei von acht Partien, verlor dreimal in Folge auswärts, darunter waren auch Pleiten in den prestigeträchtigen Ostderbys in Aue und Halle.