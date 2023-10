Nach den stetigen Wechseln auf dem Posten des kaufmännischen Geschäftsführers wolle Zimmermann nun vor allem für "Kontinuität" sorgen. "Wir wollen wieder Vertrauen entwickeln", kündigte er an. "Verrückte Dinge" sind in seinem Verantwortungsbereich aber nicht zu erwarten. Es gelte "weiterhin finanziell solide aufgestellt zu sein. Wir wollen nachhaltig handeln, unser Eigenkapital weiter ausbauen und eine Strategie für die mittelfristige Zukunft entwickeln".

Mit der Neustrukturierung der Geschäftsführung forciert Dynamo die Stabilisierung der Entwicklung des Gesamtvereins. Ziel ist weiterhin die Rückkehr und anschließende Etablierung in der 2. Bundesliga. Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht. Dynamo führt die Drittligatabelle nach zehn Spieltagen mit 22 Punkten an. Am Sonntag (15. Dezember, 13:30 Uhr im Ticker und Audio-Livestream in der SpiO-App) steht die Auswärtspartie beim Überraschungsteam Ulm an. Der Aufsteiger ist mit 20 Zählern aktuell ärgster Verfolger der SGD.