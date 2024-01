Während Sidny Lopes Cabral, Natanas Zebrauskas, Maximilian Pronichev und Samuel Biek die Thüringer in den vergangenen Wochen verlassen hatten, ist Lehmann der erste Neuzugang in diesem Winter für das Team von Cheftrainer Fabian Gerber. "Ich freue mich auf die Fans im Stadion und auf eine gemeinsame geile Zeit", ließ sich Lehmann in der gleichzeitig verschickten RWE-Mitteilung zitieren. Die aktuell auf Rang sechs platzierten Rot-Weißen feierten jüngst mit dem 2:0 über Energie Cottbus einen gelungenen Jahresauftakt und gastieren an diesem Freitagabend bei der BSG Chemie Leipzig (19 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).