Erstmals auf der Bank sitzt Susac am kommenden Samstag bei der offiziellen Saisoneröffnung. In diesem Rahmen trifft Aue um 14 Uhr auf den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw. Der FCE startet am Wochenende des 4. bis 6. August daheim gegen den FC Ingolstadt in die neue Drittliga-Spielzeit.