Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue will konstantere Saison - zweite Liga immer im Blick

Am Montagnachmittag ist Erzgebirge Aue in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 3. Liga gestartet. Zunächst einmal gehe es nun darum, dass sich das Team schnell findet. Daher werden zunächst nur bescheidene Ziele formuliert. Die 2. Bundesliga habe man dennoch immer im Blick.