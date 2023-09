Erzgebirge Aue könnte eigentlich auf Wolke sieben schweben. Die „Veilchen“ sind nach zwei verkorksten Jahren zurück in der Erfolgsspur und in dieser Saison noch ungeschlagen. Besser ist nur Erzrivale Dynamo Dresden. Doch schon am Sonntag (19.30 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Stream in der Spio-App und bei sport-im-osten.de) könnte sich das Blatt wenden und Aue an Dresden vorbei auf den Spitzenplatz ziehen.