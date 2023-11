Die Partie begann mit sehr aktiven Hausherren, die durch Marco Schikora (4.) und Tim Danhof (5.) schon frühzeitig zu zwei guten Möglichkeiten kamen. In Minute neun wurde es dann direkt kurios: Nach Ecke von Marvin Stefaniak traf Anthony Barylla von der Strafraumkante aus ins Dortmunder Netz – Schiedsrichter Wolfgang Haslberger hatte allerdings einen Bruchteil einer Sekunde zuvor auf Freistoß für Aue entschieden, sodass der frühe Treffer trotz großer Proteste keine Gültigkeit erhielt.

Wiederum fünf Zeigerumdrehungen später bejubelte Aue schon den nächsten Treffer – doch auch der wurde vom Referee zurückgenommen. Diesmal hatte Tim Danhof zum vermeintlichen 2:0 getroffen, doch in der Mitte gab es zuvor ein Stoßen von Bär, das Haslberger ahndete (19.). Die Entscheidung war erneut hart, aber vertretbar.

Nach dem Auer Einbahnstraßen-Fußball der ersten 30 Minuten gab es gegen Ende von Halbzeit eins dann eine kurze Phase, in der auch Dortmund II zu Chancen kam. Die Beste davon hatte Julian Hettwer, der auf Vorlage von Michael Eberwein aber allein vor Martin Männel stehend links am Tor vorbeischoss (43.). Sein Fehlschuss sollte sich in den letzten Zügen des ersten Durchgangs noch rächen: Erneut stand Torwart Estevao im Mittelpunkt, von dem der Ball nach einem Abschluss von Omar Sijaric ein weiteres Mal vor den Füßen von Bär landete. Aues Top-Torjäger ließ sich die Chance auch diesmal nicht nehmen und vollstreckte zum hochverdienten 2:0-Pausenstand (45.+1).