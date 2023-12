Der FC Erzgebirge Aue spielt wohl auch im Jahr 2024 im Erzgebirgsstadion. Eine am Sonntag beendete neunwöchige Crowdfunding-Aktion zum Erhalt der Marke "Erzgebirgsstadion" spielte 227.166 Euro ein. Zwar verfehlte der Club die angepeilten 250.000 Euro knapp, dennoch ist man beim FC Erzgebirge von der Summe angetan. "Wir sind dem Erzgebirge, der gesamten Region, jedem einzelnen Spender zutiefst dankbar", sagte Vorstandsmitglied Robert Scholz am Montag in einer Pressemitteilung.