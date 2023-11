Der FC Erzgebirge Aue muss für das abgelaufene Geschäftsjahr ein siebenstelliges Minus hinnehmen. Wie auf der Mitgliederversammlung am Samstag (18.10.2023) bekannt wurde, wiesen die "Veilchen" am 30. Juni 2023 ein Defizit in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Hauptgrund für den Fehlbetrag ist der drastische Rückgang der TV-Gelder, die auf den Abstieg aus der 2. Bundesliga zurückzuführen sind. Betrugen die Einnahmen in der Saison 2021/22 noch knappe 8,8 Millionen Euro, waren es in der letzten Spielzeit nach Angaben von liga3-online.de nur noch 850.000 Euro.