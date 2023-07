Felix Göttlicher verlässt vorzeitig den Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Wie der Verein am Freitagabend bekannt gab, wurde der bis 2025 gültige Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Göttlicher war im Sommer 2022 von der SpVgg Unterhaching nach Aue gewechselt, wurde aber bereits Ende August an die Würzburger Kickers ausgeliehen. Nach dem Leihende kehrte er nun zum FC Erzgebirge zurück, hatte dort aber keine Perspektive. Er verlässt die Veilchen ohne einen Pflichtspieleinsatz.