Der FC Erzgebirge Aue hat es am Samstag erneut verpasst, eine Führung in der 3. Liga über die Zeit zu bringen. Gegen den derzeitigen Tabellen-19. MSV Duisburg kamen die Veilchen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

In Halbzeit eins präsentierten sich die Hausherren in guter Form und erspielten sich einige Chancen. Die beste nutzte Boris Tashchy zum 1:0 (29.). Duisburg kam im Laufe des Spiels besser rein und belohnte sich für ein insgesamt starkes Auswärtsspiel mit dem 1:1 durch Niklas Kölle (61.).

Ohne Cheftrainer Pavel Dotchev, der nach seiner Gelb-Roten Karte wegen Meckerns am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Bielefeld nur auf der Tribüne Platz nehmen durfte, bestimmten die Sachsen zunächst das Spielgeschehen. Allerdings konnte Aue aus den zahlreichen guten Möglichkeiten in der Anfangsphase keinen Profit schlagen. Nach einer knappen halben Stunde brachte FCE-Stürmer Tashchy den Ball nach einer ansehnlichen Einzelaktion dann aber im Tor unter.