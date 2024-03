Der FC Erzgebirge Aue hat am Samstag (02.03.) gegen Preußen Münster nicht nur das Spiel verloren, sondern auch Offensivspieler Omar Sijaric. Der 22-Jährige hatte sich beim 2:3 gegen den SCP am linken Oberschenkel verletzt und musste bereits in der 14. Spielminute ausgewechselt werden.