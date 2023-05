Der FSV Zwickau steht mit mehr als einem Bein in der Regionalliga. Wie zu erwarten war, wurde die nach Punkten noch ausstehende Partie gegen Rot-Weiss Essen mit 0:2 gegen den FSV gewertet. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag (02.05.2023). Am Mittwoch (03.05.2023) ließen die Westsachsen die Frist für einen Widerspruch gegen das Urteil verstreichen und akzeptierten damit den Entscheid.