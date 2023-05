Der FSV Zwickau muss in den letzten beiden Spielen der 3. Liga auf Mike Könnecke verzichten. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich im Landespokalspiel gegen den 1. FC Lok Leipzig ( 0:1 ) vor einer Woche einen Innenbandanriss im linken Knie zu und fällt bis Saisonende aus. Das teilte der FSV am Mittwoch (17.05.2023) mit.

Die "Schwäne" stehen bereits als Absteiger in die Regionalliga fest. Somit sind die beiden Punktspiele am Sonntag beim VfL Oldenburg und dann am kommenden Samstag gegen den TSV 1860 München quasi eine Abschiedstour der Westsachsen nach sieben Jahren Ligazugehörigkeit in der dritthöchsten Spielklasse.