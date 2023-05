Drittliga-Absteiger FSV Zwickau hat am Montag (15. Mai) seine erste Neuverpflichtung für die neue Saison in der Regionalliga bekanntgegeben. Mit Yannick Linnemann erhält ein bisheriger U19-Spieler einen Profivertrag.

Mittelfeldspieler Linnemann spielt seit der U13 bei Zwickau, in der aktuellen Saison durfte der 18-Jährige schon mal kurz Drittliga-Luft schnuppern – beim 0:4 im März in Dortmund wurde er in der 88. Minute eingewechselt. Zumeist kickte Linnemann aber in der U19-Regionalliga, wo er die Saison mit dem FSV als Tabellen-Zwölfter beendete.