Zweiter Sieg in Folge, dritter Heimerfolg insgesamt: Der Hallesche FC kann nach dem 2:1 gegen Viktoria Köln weiter aufatmen. Nach sechs Wochen Aufenthalt in der verbotenen Zone hat die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic den Sprung aus den Abstiegsplätzen geschafft und neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga geschöpft.