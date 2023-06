Die SG Dynamo Dresden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 16.700 Euro verurteilt worden. Damit ahndet der Verband das unrechtmäßige Betreten des Stadiondachs beim Spiel in Zwickau sowie das Abbrennen von Pyrotechnik beim Auswärtsspiel in Meppen. Dynamo hat dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.