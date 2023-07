Personelle Engpässe kündigen sich nach dem Abgang allerdings nicht an. Tim-Justin Dietrich und Jordi Wegmann werden die Abwehr des HFC in der kommenden Saison verstärken. Ob die Defensive den anstehenden Aufgaben gewachsen ist, wird am Samstag (17 Uhr) gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin auf den Prüfstand gestellt.