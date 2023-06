Kai Brünker hat einen neuen Verein gefunden. Der Stürmer des 1. FC Magdeburg schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an. Wie der Drittligist am Montag (19.06.0223) auf seiner Facebook-Seite erklärte, soll der Offensivmann in der kommenden Saison für die Saarländer auflaufen.

Sportdirektor Luginger: "Überzeugt durch seine Zweikampfstärke"

"Wir waren auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz als Zielspieler im Angriffsspiel und sind in Kai Brünker fündig geworden. Er verfügt mit seinen 1,90m Körpergröße über Gardemaß und überzeugt durch seine Zweikampfstärke. Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison unter Beweis gestellt und kann die entstandene Lücke in der Sturmmitte vollumfänglich ausfüllen", so Sportdirektor Jürgen Luginger. Brünker soll in Saarbrücken Adriano Grimaldi ersetzen, der nach Paderborn wechselt. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Drei Jahre beim 1. FC Magdeburg