Das Live-Angebot von "Sport im Osten extra" ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, da das Interesse an Live-Übertragungen sehr groß ist.



Für die Ost-Derbys in der 3. Liga sind die entsprechenden Rechte für TV und Online vorhanden. Darüber hinaus gilt diese Rechte-Lage auch für die Regionalliga.



Die Auswahl weiterer Spiele der 3. Liga und Regionalliga ist also eine redaktionelle Entscheidung, die auf Grundlage der aktuellen sportlichen Entwicklungen und Tabellenkonstellationen erfolgt.