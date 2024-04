Nach der 1:3-Heimniederlage der SGD am Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken schien die Zeit von Markus Anfang abgelaufen. Durch die Pleite liegt Dynamo als Vierter aktuell schon fünf Punkte hinter den direkten Aufstiegsrängen. SpiO-Experte Toni Wachsmuth sieht trotz der Negativspirale die Sachsen noch nicht abgeschrieben im Kampf um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. "Ich traue ihnen zumindest zu, in die Relegation zu kommen und die anders zu gestalten als vor zwei Jahren." Dafür muss Dynamo aber ab Sonntag eine Serie starten, eine Erfolgsserie. Und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.