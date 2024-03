Die nackten Zahlen sind und bleiben ernüchternd: In elf Drittligaspielen des Jahres konnte die SG Dynamo Dresden nur elf Punkte sammeln. Das ist, so klar muss man es sagen, nicht die Bilanz eines ambitionierten möglichen Aufsteigers, sondern maximal Mittelmaß. Was trotz des mittlerweile logischen Abrutschens aus den Aufstiegsrängen Mut macht, ist die Leistung der Mannschaft in Münster, die 90 Minuten die Partie dominierte, auch wenn sie am Ende beim 0:1 wieder einmal mit leeren Händen dastand.