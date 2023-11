Bitter ist auch, dass so unglücklich verlorene Punkte in der 3. Liga direkt zu Buche schlagen. Kaum eine Spielklasse ist so eng. Zwischen Tabellenplatz drei (dem Relegationsplatz) und Rang 17 (erster Abstiegsplatz) liegen nur elf Punkte aktuell. Zum Vergleich: In der Bundesliga liegen zwischen Platz drei und 17 ganze 17 Punkte. Ebenso viele sind es in der Regionalliga Nordost, in der 2. Bundesliga immerhin 15. Woran das liegt, erklärte Marvin Stefaniak: "Die 3. Liga ist hart umkämpft, so dass genau solche Sachen halt mal passieren. Da passt du einmal nicht auf, da steht es 1:1. Dann willst du das über die Zeit retten oder versuchst nach vorne zu spielen und so kriegst du das 1:2 und stehst mit leeren Händen da."