"In Essen sind die Spiele grundsätzlich emotional. Das liegt auch am Publikum, das ihre Mannschaft sehr stark unterstützt", sagte der 49-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag (29. September). Der Trainer zeigte sich beeindruckt vom Gegner, besonders von Essens Leistung im Pokal gegen den HSV. Und auch die Erinnerungen an das letzte Spiel in Essen ( 1:1 ) nötigten ihm Respekt ab, besonders das aggressive Anlaufverhalten von RWE. Verzichten muss Anfang auf Paul Lehmann, der nach seinem Trainingsunfall operiert wurde, und der Langzeitverletzte Lucas Cueto (Adduktoren). Kyu-hyun Park ist noch mit der südkoreanischen Nationalmannschaft unterwegs, Robin Meißner konnte nicht trainieren und fällt ebenso aus wie der gelb-rot-gesperrte Tom Berger.

RWE ist durchwachsen in die Saison gestartet. Nach einer Niederlage gegen Halle (1:2) holte das Team von Christoph Dabrowski einen Punkt gegen Aue (1:1), spielte unentschieden bei Viktoria Köln und gegen Regensburg, gewann gegen Münster und Freiburg II. Am letzten Spieltag setzte es eine 1:2 Niederlage in Ulm. Auffällig: zuhause ist Essen noch ungeschlagen. Doch SGD-Coach Markus Anfang will sich, wie so oft, nicht am Gegner abarbeiten: "Am Ende geht es darum, wie wir unsere Inhalte auf den Platz bekommen, wie wir uns präsentieren, wie wir unser Spiel durchbringen und darauf konzentrieren wir uns."