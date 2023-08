1:1 bei Rot-Weiß Essen! Erzgebirge Aue ergattert zu ungewohnter Zeit am Sonntagabend einen Zähler im Tollhaus "Hafenstraße" und blickt mit vier Punkten aus zwei Spielen auf einen guten Start in die Saison. Sean Seitz brachte die "Veilchen" in der 17. Minute in Führung, Essens Torben Müsel glich in der 30. Minute aus.