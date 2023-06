Nach seinem Abschied beim FC Erzgebirge Aue bleibt Sam Schreck der 3. Liga erhalten. Am Montag (19.06.2023) unterschrieb der Mittelfeldmann bei Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld.

Dort freut man sich über den beidfüßigen Schreck. "Er bringt in seinen noch jungen Jahren sehr viel Erfahrung mit und kann mit seiner dynamischen und agilen Spielweise sowie seiner Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Teams werden", erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel auf der Homepage des Vereins.

Erzgebirge Aue hatte sich mit Sam Schreck auf keine Vertragsverlängerung einigen können. Vor einer Woche zog der Verein das Angebot zurück, nachdem man auf keinen gemeinsamen Nenner kam. So endet der Weg für den 24-Jährigen nach zwei Spielzeiten in Aue, wo er Stammspieler war und insgesamt auf 56 Einsätze kam. Jetzt ist Schreck heiß auf Bielefeld. Hier sei er nach den Gesprächen "sofort vom Weg der Arminia überzeugt" gewesen. "Ich freue mich auf die Aufgabe in Bielefeld und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und anzupacken."