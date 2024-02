"Weitere Untersuchungen gingen glücklicherweise ohne Auffälligkeiten aus", schrieb RW Essen am Sonntag auf Instagram. Götze wandte sich an seine Helfer: "Ein großes Dankeschön auch an alle Betreuer und Ärzte, die mich gestern in Dresden versorgt haben."

In einer Stellungnahme von Montagmittag (26.02.2024) entschuldigte sich Dynamo Dresden für die "unschönen Szenen am Spielfeldrand". David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo, wird in der Mitteilung mit folgenden Worten zitiert: "Die aufgetretenen Reaktionen entsprechen nicht der Haltung, für die wir als Sportgemeinschaft stehen möchten. Bei aller sportlicher Rivalität sollte in jeder Situation, insbesondere bei Verletzungen der Spieler, der Fairplay-Gedanke auf und neben dem Platz im Vordergrund stehen. Wie in unserem Leitbild verankert, wollen wir respektvoll, menschlich und fair auftreten. Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Felix Götze für die Vorfälle entschuldigen und hoffen, dass er nach der Behandlung im Krankenhaus gesundheitlich wieder in guter Verfassung ist."