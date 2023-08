Der Hallesche FC hat Patrick Hasenhüttl unter Vertrag genommen, das verkündete der Verein am Donnerstagabend (17.08.2023). Der Mittelstürmer wechselt von Austria Klagenfurt an die Saale, war zuletzt aber bereits an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Vor seinem Intermezzo bei Klagenfurt spielte Hasenhüttl für Unterhaching, Türkgücü München und Ingolstadt II und hat deshalb bereits über 100 Spiele in der Regionalliga Bayern sowie 48 Einsätze in der 3. Liga auf dem Kerbholz.