Dynamo beginnt schwungvoll

Die SGD kam gut ins Spiel und agierte zunächst dominant und zielstrebig. Folgerichtig brachte Tom Zimmerschied die Gäste in Führung. Nach einer feinen Einzelleistung verwandelte Dresdens bis dahin auffälligster Akteur aus gut 20 Metern sehenswert zum 1:0 (28.). Nur zwei Minuten später hatte Jakob Lemmer die Gelegenheit auf das 2:0. Doch den missglückten Rückpass des Freiburgers Pascal Fallmann schob der 23-jährige Dresdner etwas überhastet am herausstürmenden Keeper Niklas Sauter sowie am Gehäuse vorbei.

Bildrechte: IMAGO / Eibner

Freiburgs erst Abschluss sitzt

Und so kam es, wie es kommen musste: Mit dem ersten Torschuss in der 41. Minuten erzielten die Freiburger zum Ausgleich. Nach einem Freistoß von Mika Baur und der klärenden Aktion von Stefan Kutschke landete der Ball vor den Füßen Yann Sturms, der den Ball volley aus 19 Metern ins rechte untere Eck jagte.

In der zweiten Halbzeit blieb es durchaus unterhaltsam und wurde hinten raus noch kampfbetonter und ruppiger, doch ein weiteres Tor fiel wollte nicht mehr fallen. Und müssen sich die Dresdner ankreiden lassen, hier vor allem in der ersten Hälfte zu viel liegen gelassen zu haben. So sah es auch Chef-Trainer Markus Anfang, der im Nachgang den vergebenen Chancen zum vorentscheidenden 2:0 nachtrauerte. Insbesondere den mitgereisten Fans, die sein Team über die gesamten 90 Minuten lautstark angefeuert hatten, hätte er die drei Punkte von Herzen gegönnt.

SGD auf Relegationsplatz

Die Patzer der Konkurrenz aus Münster und Regensburg kann Dynamo mit dem Punktgewinn nur bedingt nutzen. Zwar ziehen die Dresdner in der Tabelle auf Grund der besseren Tordifferenz am punktgleichen Preußen Münster vorbei auf den dritten Platz, doch die zwei liegengelassenen Zähler in Freiburg könnten in der Endabrechnung noch wehtun.