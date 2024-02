Die Gastgeber begannen schwungvoll und setzten den HFC unter Druck. Nach einigen Minuten konnte sich Halle allerdings vom Pressing befreien. Dennoch gab es in der 17. Minute die kalte Dusche für die Gäste: Ausgerechnet der gebürtige Hallenser Julian Guttau zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern direkt über die Mauer zur Münchner Führung in die Maschen.

Trotz des Rückstandes suchte das Ristic-Team immer wieder seine Chance in der Offensive. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Julian Eitschberger in der 30. Minute mit einem Direktschuss nahe der Mittellinie, den Löwen-Keeper David Richter gerade noch an den Pfosten lenkte. Zwei Minuten später verhinderte HFC-Schlussmann Philipp Schulze auf der Gegenseite das 0:2 mit einem starken Reflex, nachdem Fynn-Luca Lakenmacher freistehend aus Nahdistanz abgezogen hatte. Somit ging es für den HFC mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.