Im Januar 2021 musste er nach sechs Spielen ohne Sieg gehen. Ein böses Wort fiel dennoch nie. Dotchev verstand die Trennung und kehrt nun am Samstag als Freund zurück in den Sportpark Höhenberg. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an Viktoria und freue mich auf die Begegnung. Sie wird emotional für mich", weiß Dotchev.

Der Traineruchs kann gelöst in das Spitzenspiel (5. gegen 4.) gehen. Vor einer Woche sah das noch anders aus. Nach drei Niederlagen am Stück hing der Haussegen im Erzgebirge schief, der Druck am letzten Wochenende gegen Saarbrücken war groß. Mittelfeldspieler Marco Schikora ehrlich: "Wenn man so gut startet, dann brechen einem drei Niederlagen am Stück schon ein bisschen die Beine." Aue lieferte, gewann 2:0 und mischt mit 17 Punkten vorn mit. Sportdirektor Matthias Heidrich glücklich: "17 Punkte sind ein toller Zwischenstand, da können wir echt stolz sein."