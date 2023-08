Dann wird sich nämlich zeigen, was die Vorbereitung wert ist. Insgesamt betrachtet lief diese für den Halleschen FC sehr zufriedenstellend, alle Baustellen wurden angegangen. In acht Testpartien gab es nur eine Niederlage - und die gegen den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers. Die neuen Spieler - zwölf an der Zahl - wurden ordentlich integriert, Ristic sieht seine Mannschaft auf allen Positionen doppelt besetzt - anders noch als im letzten Jahr. Im Trainingslager in Polen seien die Spieler "eng zusammengewachsen und ein verschworener Haufen geworden." Entsprechend fiel sein Fazit zur Vorbereitung aus: "Das stimmt mich positiv."